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Регионы России

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Венгрия высылает 10 российских дипломатов за деятельность, несоответствующую статусу

Венгрия высылает 10 российских дипломатов за деятельность, несоответствующую статусу

По её словам, решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Другие подробности не уточняются.

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