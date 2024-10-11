Алаудинов: в рядах ВСУ в Курской области началась паника

Замешательством и паникой ВСУ на Курском направлении назвал отъезд части техники через границу командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, 10 октября в эфире телеканала «Россия 1».
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