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ИА Реалист

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Индия взлетела на третье место в мировом авиационном рейтинге

Индия взлетела на третье место в мировом авиационном рейтинге

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Гражданская авиация Индии переживает беспрецедентный подъём, который аналитики называют одним из самых значительных экономических явлений десятилетия.

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