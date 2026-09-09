Индия взлетела на третье место в мировом авиационном рейтинге

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Гражданская авиация Индии переживает беспрецедентный подъём, который аналитики называют одним из самых значительных экономических явлений десятилетия.
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