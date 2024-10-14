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Кинг-Конг помог отыскать крупнейшую партию насвая в Кузбассе

Кинг-Конг помог отыскать крупнейшую партию насвая в Кузбассе

Благодаря Кинг-Конгу в Кузбассе удалось найти крупнейшую партию насвая.Огромнейшую партию насвая обнаружили таможенники в одной из торговых точек Ленинска-Кузнецкого.

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