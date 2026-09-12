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Татар-информ

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ЭСК РФС: Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом»

ЭСК РФС: Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Судья Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+4-й минуте матча армейцев с петербургским «Зенитом».

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