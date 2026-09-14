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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Ривер Плейт» Гальярдо возглавил сборную Эквадора

Федерация футбола Эквадора объявила о назначении Марсело Гальярдо тренером национальной команды. По данным Futbol Ecuador, контракт 50-летнего аргентинца рассчитан на цикл, охватывающий Кубок Америки-2028 и ЧМ-2030.

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