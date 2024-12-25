Конечная остановка?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Валентин Стефаненков
Все кто предал дело Ленина-Сталина предатели Русского народа.
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13 час.
Игорь Максаков
Господа воры-олигархи и расхитители советской собственности у народов. Если вы торгуете с Западом нашими народными ресурсами, которые вы можете также потерять, как и взяли, то пока хоть нам их не продавайте по тем ценам, за которые вы им продаёте. Мы же не получаем по две-три тысячи долларов в месяц, а получаем только триста-пятьсот. Вот и ориентируйтесь на это, а то не ровен час, когда придётся это сделать, но уже в другой обстановке! Всё течёт, всё изменяется, сегодня ваше, а завтра не ваше! А ваше, чем чёрт не шутит, может быть в камере, миска с похлёбкой.
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12 час.
Юрий анин
Один образец комсомольского организатора Потанина чего и уже ничего не говорю о Прохорове с его сестрой...а уж все остальные комсомольские младореформаторы продали заслуги отцов и дедов и кинулись стяжать и делить бабло...да и Москва, которая всё время одна в России живёт при &quot;коммунизме&quot;, как геморрой в теле НАРОДА России...
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4 час.

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