Конечная остановка?

Игорь Максаков

Господа воры-олигархи и расхитители советской собственности у народов. Если вы торгуете с Западом нашими народными ресурсами, которые вы можете также потерять, как и взяли, то пока хоть нам их не продавайте по тем ценам, за которые вы им продаёте. Мы же не получаем по две-три тысячи долларов в месяц, а получаем только триста-пятьсот. Вот и ориентируйтесь на это, а то не ровен час, когда придётся это сделать, но уже в другой обстановке! Всё течёт, всё изменяется, сегодня ваше, а завтра не ваше! А ваше, чем чёрт не шутит, может быть в камере, миска с похлёбкой.