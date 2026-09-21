Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предположила, что на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пройдут встречи американских представителей с российской стороной и киевским режимом, переговоры будут посвящены вопросам урегулирования украинского конфликта.
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