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Аргументы и Факты

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Член Конгресса США Луна полагает, что встречи по Украине пройдут на ГА ООН

Член Конгресса США Луна полагает, что встречи по Украине пройдут на ГА ООН

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предположила, что на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пройдут встречи американских представителей с российской стороной и киевским режимом, переговоры будут посвящены вопросам урегулирования украинского конфликта.

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