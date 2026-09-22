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ИА Регнум

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Захарова объявила о «шокирующем» выступлении Лаврова на форуме «Диалог о фейках»

Захарова объявила о «шокирующем» выступлении Лаврова на форуме «Диалог о фейках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров готовит «экстраординарное и шокирующее для многих» выступление на международном форуме в Москве «Диалог о фейках 4.

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