ВСУ во время визита Путина в Курскую область пытались совершить атаку БПЛА.

Украинские формирования во время поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область 20 мая попытались совершить беспрецедентную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал командир одной из российских дивизий противовоздушной обороны (ПВО), которая осуществляла защиту региона.