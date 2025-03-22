Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    ЦБ РФ под прицелом: Госдума инициировала проверку Банка России Госдума инициировала комплексную проверку деятельност...Пять лет до вторж...
  • Юрий Ильинов
    «Апокалиптическая картина»: десятки БПЛА «Герань-2» атаковали завод «Гидросила АПМ» в Кировограде Российские военные...Европейский суд п...
  • Юрий Ильинов
    Угроза срыва мирных планов: США теряют рычаги влияния из-за позиции Киева В США назвали причину, по которой западные...Back in USSR. О н...

Сопротивление бесполезно: Reportages с той стороны

Сопротивление бесполезно: Reportages с той стороны

Сопротивление бесполезно: Reportages с той стороны Стратегия тысячи порезов Около двух лет назад Россия выбрала единственно верную на тот момент стратегию ведения спецоперации – постепенное обескровливание ВСУ и всей военной инфраструктуры Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх