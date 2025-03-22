Сопротивление бесполезно: Reportages с той стороны Стратегия тысячи порезов Около двух лет назад Россия выбрала единственно верную на тот момент стратегию ведения спецоперации – постепенное обескровливание ВСУ и всей военной инфраструктуры Украины.