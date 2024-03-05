15–17 марта жители Ивановской области смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»!Адреса пунктов голосования смотрите на сайте https://vk.
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