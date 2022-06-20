Отец-изверг из астраханского села, державший свою дочь в собачьем вольере, ответит в суде

Он также жестоко избивал девочку. Жуткая ситуация длилась с февраля по апрель этого года. В селе Мумра Икрянинского района 32-летний изверг неоднократно бил свою 10-летнюю дочь руками, ремнем и деревянной палкой по голове и различным частям тела.