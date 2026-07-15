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Ландо Норрис: «Ф-1» была крайне мужской средой, а теперь большинство моих фанатов – девушки»

Гонщик « Макларена » Ландо Норрис высказался о пути, который прошел вместе с «Формулой-1» с момента дебюта, а также о демографии своих болельщиков.

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