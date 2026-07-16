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Daily Storm

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Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба

Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба

По его словам, стороны не нашли «общего языка»Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично высказался о конфликте между Министерством обороны и Генштабом, заявив, что сторонам не удалось достичь взаимопонимания.

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