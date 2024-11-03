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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрзинов о молодых игроках: «На СКА принято ворчать, но пример Демидова и Мичкова показывает, что система работает. Если так будет в каждом клубе КХЛ – нас ждут светлые времена»

«Главное, чтобы в каждом клубе работала система по подготовке молодых, и им уделялось особое внимание.

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