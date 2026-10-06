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Лавров: Путин дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининград

Лавров: Путин дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининград

Президент России Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае нападения на Калининградскую область или любой другой российский регион, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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