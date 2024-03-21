Блогерша купила модную у знаменитостей обувь и разочаровалась

Блогерша купила модную у звезд обувь Adidas Samba и разочаровалась их качеством Американская стилистка Кензи Уэлч купила обувь, которая стала популярна среди инфлюэнсеров, и разочаровалась в своем выборе.
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