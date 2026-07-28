Система IR-TEST доказала эффективность предиктивной аналитики в нефтегазовой отрасли

В течение девяти месяцев на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа проводились опытно-промышленные испытания системы предиктивной аналитики IR-TEST, разработанной компанией Ригинтел (Группа компаний «Нефтьсервисхолдинг»).
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