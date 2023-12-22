В ХАМАС раскритиковали принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе

В ХАМАС назвали принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной Палестинское движение ХАМАС назвало принятую резолюцию Совета Безопасности ООН по сектору Газа недостаточной и позволяющей Израилю продолжать боевые действия.
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