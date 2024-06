Турнир Shoot Out возвращается в Лестер

Быстрый и яростный турнир Shoot Out в новом снукерном сезоне 2024-2025 пройдет в Лестере, сообщает WST Snooker Shoot Out 2024 (фото: WST) Уникальный и захватывающий турнир по снукеру Shoot Out в декабре возвращается в Лестер.