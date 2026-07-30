Глава РЖД Белозёров ответил Пашиняну на претензии по ЮКЖД

Глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозёров отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможных претензиях по концессионному соглашению на управление ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД).
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