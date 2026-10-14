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Украина в отключке. США принуждают Зеленского к «мирной сделке» через ограничения связи на фронте и в тылу

Украина в отключке. США принуждают Зеленского к «мирной сделке» через ограничения связи на фронте и в тылу

Владимир Зеленский нажаловался миру на неисполнительного Трампа и попытался вбить клин между американским президентом и его российским коллегой.

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