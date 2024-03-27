Не только Эрмитаж: неизвестные музеи Петербурга, в которых стоит побывать

Петербург недаром называют городом музеев – их в Северной столице более 200. Именно здесь впервые в России появились публичные музеи: в 1702 году по указу Петра начали собирать на хранение самые разнообразные редкости, а в 1714 году первый государственный общедоступный музей Кунсткамера распахнул свои двери перед жителями города.
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