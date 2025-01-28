Neymar to rejoin Santos after leaving Saudi Pro League

Brazilian soccer star Neymar will rejoin Santos, where he made his senior level debut in 2009, after ending his tenure with Saudi Pro League franchise Al Hilal, Santos president Marcelo Teixeira announced Tuesday.
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