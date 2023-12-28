Бывший монастырь Сергия отдают под нижегородское управление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря, ФедералПресс. Бывший Среднеуральский женский монастырь, в котором некогда жил опальный экс-схиигумен Сергий, отдают Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю из Нижегородской области.
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