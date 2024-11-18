Названа стоимость билетов на мероприятия во Владения сибирского Деда Мороза в Большеречье (музей-заповедник Старина Сибирская).
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Названа стоимость билетов на мероприятия во Владения сибирского Деда Мороза в Большеречье (музей-заповедник Старина Сибирская).