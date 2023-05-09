Драйзайтль и Макдэвид остались без очков в 3-м матче с «Вегасом». У обоих по «минус 2»

«Эдмонтон» проиграл «Голден Найтс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-2). Драйзайтль (13+4 в 9 играх) впервые остался без очков в текущем плей-офф, Макдэвид (5+10 в 9 играх) – во 2-й раз.