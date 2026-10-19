В Германии 40-летняя Дина Гэртнер была найдена мертвой у озера Рунштедтер 7 октября. Первоначально её считали жертвой нападения дикого кабана, но экспертиза выявила признаки убийства.
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