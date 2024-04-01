Разработчик сказал, какие дроны необходимы ВС РФ для ведения боя в условиях города

Для ведения боя в условиях плотной городской застройки необходимы беспилотники, которые могли бы наносить точечные удары и не превращать населенные пункты в «лунные пейзажи», рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.