По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, президент Украины Владимир Зеленский запретил генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать и переходить в оборону.
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