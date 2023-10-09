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«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Херсоне

«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Херсоне

Короткая ссылка 9 октября 2023, 10:36 В Херсоне слышны взрывы. Gettyimages.ru Об этом пишет «СТРАНА.

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