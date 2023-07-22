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Тренер "Спартака" Абаскаль рассказал о диалоге с Соболевым после удаления в матче с ЦСКА

Тренер "Спартака" Абаскаль рассказал о диалоге с Соболевым после удаления в матче с ЦСКА

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, какой критике подверг нападающего команды Александра Соболева после его скандального удаления в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона со столичным ЦСКА.

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