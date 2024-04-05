В Крыму и на Кубани начали поднимать цены на отдых

Туроператоры ожидают повышение интереса туристов к Сочи в наступающем сезоне на 15%. Об этом заявил вице-президент ассоциации Альянса туристических агентств России Алексей Черепахин, уточнив, что эта цифра коррелируется с прогнозируемым ростом цен.
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