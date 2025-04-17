Боец Старый: в Курской области саперы чаще находят суббоеприпасы образца НАТО

КУРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Саперы, работающие в районах Курской области, которые ранее подвергались интенсивным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), чаще всего имеют дело с суббоеприпасами из снарядов для американских гаубиц М777.