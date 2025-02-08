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Мы соседи по планете

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Почему все жители ушли из городка на границе с Аляской, даже не выключив свет

Почему все жители ушли из городка на границе с Аляской, даже не выключив свет

Когда представляешь себе город-призрак, перед глазами встают развалины: дома без кровли, грязные разбитые окна, прогнившие полы… Но в Китсолте, который находится на северном побережье Британской Колумбии в Канаде, можно встретить лишь сплошные ряды идеально сохранившихся домов, торговых центров, ресторанов, банков, пабов и театров.

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