Фельдшеры в Туле получат право принимать роды и выписывать лекарства

С 1 сентября фельдшеры в Тульской области и других регионах России смогут выполнять функции врачей, включая помощь при родах и назначение лекарств, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на новый приказ Минздрава РФ.
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