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Фельдшеры в Туле получат право принимать роды и выписывать лекарства

Фельдшеры в Туле получат право принимать роды и выписывать лекарства

С 1 сентября фельдшеры в Тульской области и других регионах России смогут выполнять функции врачей, включая помощь при родах и назначение лекарств, сообщает &quot;Коммерсантъ&quot; со ссылкой на новый приказ Минздрава РФ.

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