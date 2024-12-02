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В Кабардино-Балкарии продолжается работа по постановке на воинский учет новых российских граждан

В Кабардино-Балкарии продолжается работа по постановке на воинский учет новых российских граждан

Офицеры 316 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями иных правоохранительных органов и военных комиссариатов продолжают проводить мероприятия, направленные на постановку на воинский учет проживающих на территории Кабардино-Балкарии бывших мигрантов, получивших гражданство России.

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