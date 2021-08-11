В России захотели ввести визовый режим для стран Средней Азии

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВ России захотели ввести визовый режим для стран Средней Азии Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал «избавить» страну от мигрантов.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья МашинаДавно пора!VORON VoronSНачал об этом говорить не Миронов!!! Ему до выборов было плевать.... Первый об этом начал говорить Сергей Михеев!NNataНе так важно кто первый сказал. Важно, чтобы ввели визы и прошерстили уже приехавших.ГГарикнадо не призывать, а быстро подготовить законопроект (поправки) и посмотреть кто как будет голосоватьЮрий Кушнаревк сожалению этого не будет при нынешних правителях.У них только выгода в мозгах,а остальное неважноАлександр ВолковНе только визы, но и сдачу зачетов на знание языка, традиций и истории!Gennady SokolovskyДактилоскопию забыли упомянуть.Александр АнпилоговЭто надо было делать сразу после развала СССР! Раз уж республики стали отдельными государствамиКомментировать
Свежие комментарии