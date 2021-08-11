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В России захотели ввести визовый режим для стран Средней Азии

В России захотели ввести визовый режим для стран Средней Азии

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал «избавить» страну от мигрантов.

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Наталья Машина
Давно пора!
VORON VoronS
Начал об этом говорить не Миронов!!! Ему до выборов было плевать.... Первый об этом начал говорить Сергей Михеев!
Nata
Не так важно кто первый сказал. Важно, чтобы ввели визы и прошерстили уже приехавших.
Гарик
надо не призывать, а быстро подготовить законопроект (поправки) и посмотреть кто как будет голосовать
Юрий Кушнарев
к сожалению этого не будет при нынешних правителях.У них только выгода в мозгах,а остальное неважно
Александр Волков
Не только визы, но и сдачу зачетов на знание языка, традиций и истории!
Gennady Sokolovsky
Дактилоскопию забыли упомянуть.
Александр Анпилогов
Это надо было делать сразу после развала СССР! Раз уж республики стали отдельными государствами

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