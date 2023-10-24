"КП": певица Пугачева собирается сдавать в аренду свою недвижимость в России

Певица Алла Пугачева не стала продавать свою недвижимость в России, об этом сообщает kp.ru. По данным издания, исполнительница по приезде в страну на прощание с модельером Валентином Юдашкиным встречалась с юристами, чтобы обсудить судьбу ее собственности.