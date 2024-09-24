На проспекте Ветеранов подростки выстрелили в ногу школьнице. По информации Мойки78, вечером 23 сентября на детской площадке на проспекте Ветеранов школьники устроили стрельбу по девочкам.
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На проспекте Ветеранов подростки выстрелили в ногу школьнице. По информации Мойки78, вечером 23 сентября на детской площадке на проспекте Ветеранов школьники устроили стрельбу по девочкам.