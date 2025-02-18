Олеся Стамате: "В уголовных делах наступит хаос, новые расследования будут заблокированы"

«Генеральная прокуратура (PG) говорит о хаосе в делах, которые находятся в процессе рассмотрения, а также в новых расследованиях, которые будут заблокированы до тех пор, пока не будет запущена новая структура.
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