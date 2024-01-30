"Профессионал" снёс стелу в Саратове

На 292-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград около 2 часов ночи мужчина 1970 г.р. управляя грузовиком Мерседес не справился с управлением и снёс стелу "Саратов", с обратной стороны которой была надпись "Счастливого пути".