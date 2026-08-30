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Обновленный Toyota Land Cruiser 300 Hybrid стал самым мощным в истории модели

Обновленный Toyota Land Cruiser 300 Hybrid стал самым мощным в истории модели

Toyota официально представит обновленный Land Cruiser 300 для японского рынка 16 сентября, и главная сенсация — замена бензинового V6 на гибридную силовую установку, которая делает внедорожник самым мощным в истории модели, сообщает Carscoops.

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