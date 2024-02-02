Экс-сотрудника ЦРУ Шульте приговорили к 40 годам за передачу данных WikiLeaks

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего программиста ЦРУ и предполагаемого информатора WikiLeaks Джошуа Шульте к 40 годам тюремного заключения по делу об утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7.
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