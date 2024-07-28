Обнародованы доказательства работы военных Украины на сепаратистов в Африке. Снимки хотел опубликовать погибший военкор

RT опубликовал фото наемников из Украины, работающих на туарегов в Африке Телеканал RT обнародовал фотографии украинских наемников в Африке, доказывающие, что они работают с сепаратистами из племени туарегов.
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