Gemini получает полную лицензию на криптоплатежи в Сингапуре

9 сентября компания Gemini получила лицензию крупного платежного учреждения от Валютного управления Сингапура, завершив процесс одобрения, который длился почти два года.
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