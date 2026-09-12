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Рязанские новости

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На трассе Спас-Клепики - Рязань изменена схема движения

На трассе Спас-Клепики - Рязань изменена схема движения

Изменения коснутся участка от поста ДПС до села Шумашь.С 15 сентября на участке автодороги Спас-Клепики - Рязань (от поста ДПС до села Шумашь) на время дорожных работ меняется схема движения для пешеходов и велосипедистов.

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