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«Спорт вне политики» – пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились». Латвийская гимнастка Полстяная заявила, что ей не дали права выступить на ЧМ

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная заявила, что ей не дали права выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике.

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