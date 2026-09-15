China's Biotech Stocks Emerging As Latest Ai Trade By Charlie Zhu, Bloomberg Markets live reporter and strategist China’s biotech stocks are emerging as the latest AI trade, fueled by expectations the technology will accelerate drug development and boost returns.
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